Guerre en Ukraine : Les Anonymous déclarent la « cyberguerre » à la Russie

Ce jeudi, dans la soirée, le collectif Anonymous a déclaré sur Twitter être « officiellement en cyberguerre contre le gouvernement russe », en réaction à l’invasion de l’Ukraine. Suivi par plus de 600.000 personnes sur le réseau social, le groupe de hackers a ensuite annoncé avoir mis hors-ligne le site Internet de la chaîne de télévision Russia Today (RT), selon le pure player Les Numériques.



La chaîne pro-russe soutenue par le Kremlin a confirmé cette cyberattaque avant de parvenir à rétablir la situation. Des atteintes auraient également été portées aux sites Web de la présidence russe, du gouvernement et de la chambre basse du Parlement, devenus inaccessibles par intermittence aux utilisateurs russes et kazakhs.





Dans le passé, Anonymous s’était déjà démarqué en commettant des cyberattaques ciblées contre l’État islamique ou encore le Ku Klux Klan. Depuis jeudi, les forums du collectif sont devenus très actifs. De nombreux volontaires ont proposé leur aide dans cette cyberguerre contre la Russie.





Le groupe pourrait d’ailleurs disposer d’un allié de taille avec les États-Unis. Selon NBC News, relayé par nos confrères, le président Joe Biden envisagerait de mener des cyberattaques contre la Russie afin d’entraver ses opérations militaires en Ukraine. D’après nos confrères, les États-Unis pourraient ainsi perturber la connectivité Internet dans le pays, couper l’alimentation électrique ou encore altérer les commutateurs de chemin de fer pour limiter le réapprovisionnement des troupes russes.



