Guerre en Ukraine: le prix du baril de pétrole dépasse les 102 dollars

Le prix du baril de pétrole frôle les 103 dollars jeudi en hausse de plus de 5%, après que le président russe Vladimir Poutine a annoncé une « opération militaire » en Ukraine.



Le baril de Brent grimpe à presque 103 dollars en début de matinée (+5,30%) et le brut léger américain gagne 6,23% à 97,84 dollars, au plus haut depuis août 2014, alors que les craintes d’un conflit à grande échelle en Europe de l’Est s’intensifient.



« L’impact du conflit en Ukraine sur les prix de l’énergie pourrait se prolonger (…) Les économies occidentales continueront à faire face à une forte pression inflationniste, un autre facteur épineux pour les responsables de politique monétaire qui réfléchissent à l’opportunité de resserrer davantage leur politique ou bien d’attendre. Dans tous les cas, cela ne fera qu’augmenter le risque d’échec de leur part », a déclaré à Reuters Atsushi Takeda, chef économiste chez Itochu Economic Research Institute à Tokyo.