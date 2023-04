Guy Marius Sagna : « Macky, c'était votre dernier discours de 3 avril! »

Guy Marius Sagna n’a pas tardé à apporter sa réponse à la main tendue du Président Macky Sall qui, dans son adresse à la Nation, a fait part de sa volonté de dialoguer avec toutes les « forces vives de la nation ». Dans un post, le député de Yewwi Askan Wi lance : « Point besoin de dialogue sur les points suivants ».



Le députés’est, par la suite, lancé dans une énumération de revendications :

1- Macky DOO BOKK, 2- Sonko DA FAY BOKK.



Tous les autres aussi, 3- libération de tous les détenus politiques, 4- arrêt de vos rafles préventives, 5- la lumière sur les assassinats et disparitions 6- organisation d'une élection présidentielle et non d'une sélection présidentielle ».



Avant de conclure : « Bye-bye Macky c'était votre dernier discours de 3 avril ! ».