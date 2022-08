Hann Bel-Air : Fuite de carburant provenant de la SAR, des familles quittent leurs domicile

Toutes les commodités mises en place

Précision de la SAR

Le gouverneur de Dakar ajoute que toutes les commodités seront mises à leur disposition ( assurer la couverture sanitaire en relation avec le médecin chef du district). « Toujours, en relation avec les autorités de Hann, notamment le commandant de brigade et le chef de la section environnementale de la gendarmerie, faire cesser les activités qui présentent des risques au niveau du site, notamment les garages mécanicien et autres qui vont devoir suspendre leurs activités« , a-t-il détaillé.Selon M. Sall, le préfet va prendre l’arrêté dans ce sens. La SAR précise qu’il ne s’agit pas de carburant. Toutefois, la Société Africaine de Raffinage précise que toutes les dispositions ont été prises et les autorités locales ont pris en charge les familles concernées pour les protéger