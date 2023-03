Hausse du taux de la redevance des licences de pêche : Le Gaipes pessimiste

Entérinée à l’issue d’une ultime séance de négociations entre le ministre Pape Sagna Mbaye et les acteurs de la pêche industrielle, la hausse sur la redevance va entrer en vigueur à partir de la semaine prochaine. La précision est faite par le ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Pape Sagna Mbaye, dans les colonnes du journal Le Soleil de ce samedi 11 mars. Lequel souligne que désormais les acteurs de la pêche industrielle vont payer une hausse de 250 % sur le taux de la redevance des licences d’exploitations.



De l’avis du ministre, les négociations n’ont pas été faciles. “Chacun a défendu ses intérêts bec et ongles. Mais au finish, les parties se sont accordées sur le taux de 250%”, exulte-t-il.



Il a expliqué qu’il a fallu faire “le comparatif par rapport à la sous-région”. A l’issue duquel “tous les acteurs ont eu à reconnaître le caractère assez modique de cette redevance qui se payait pour l’acquisition de la licence pour la pêche industrielle.”



Des réserves persistent toutefois. “Nous avons tenu une bonne réunion même si à la fin il y a des incompréhensions”, a nuancé Libasse Gueye, un des membres du Groupe des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal (Gaipes). Il ajoute : “Nous, nous avions compris 2,5% au lieu de 250%, par rapport à la base de 2017”.