Hausse jugée inélégante de ses tarifs : ACSIF appelle au boycott de Orange pour ce dimanche

Nous, ACSIF (Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières), lançons le mot d’ordre de boycott de tous les services orange ce dimanche 2 Avril 2023 de 9 heures à 16 heures en protestation contre la hausse inélégante des tarifs particulièrement liés au flybox.



En effet, dans son soi-disant souci de permettre aux utilisateurs qui ne sont pas atteints par la fibre optique de bénéficier d'une connexion fixe, l’opérateur sonatel-orange avait initié la commercialisation d'appareils flybox d’abord à 25 000 FCFA ensuite à 35 000 FCFA voire plus avec des forfaits qui étaient accessibles aux populations démunies et demeurant dans des contrées enclavées.



Cette initiative, vulgarisée en grande pompe, a frappé l'adhésion des masses qui étaient particulièrement injustement défavorisées. Ce faisant, cette action entre en droite ligne avec les objectifs d'inclusion numérique, en faveur des couches défavorisées habitant les lieux encore non couverts par la fibre, initiés par l'Etat du Sénégal.



En revanche, forcée de constater avec amertume et désolation cette forfaiture de hausse imprévisible et inacceptable du service après achat, l'ACSIF, fidèle à ses principes, dénonce et exige le rétablissement sans délai des anciens forfaits à la bourse des populations cibles.



Procédant ainsi, l’opérateur porte un frein à la démocratisation de l'outil par un procédé commercial déloyal et injuste. En effet, cette mise en garde précédée d’une saisine de la direction générale de orange , du régulateur (ARTP) et du ministère de tutelle est un moyen pour l'ACSIF d’inviter les utilisateurs à scrupuleusement respecter le mot d’ordre de boycott et à l’opérateur de reconsidérer ces nouvelles offres au nom du respect des droits acquis.



Famara Ibrahima Cissé,

Pdt. ACSIF, Ingénieur Financier certifié HEC-PARIS