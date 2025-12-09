Hôpital de “niveau 5” : précision sur une formulation symbolique mais engagée

Lors de la plénière de l’Assemblée nationale consacrée à l’examen du budget 2026 du ministère des Infrastructures, la députée Fama Bachir Ba a plaidé en faveur de la construction d’un hôpital de référence à Saint-Louis, évoquant la nécessité urgente de doter la région d’une structure sanitaire moderne à même de répondre à la demande croissante en soins de qualité.





Dans un élan manifestement guidé par la volonté de souligner l'urgence sanitaire et la légitimité de cette revendication sociale, la parlementaire a évoqué la création d’un « hôpital de niveau 5 », une classification qui, à ce jour, n’existe pas officiellement dans le système de santé sénégalais, dont l’échelle de structuration s’arrête au niveau 4. Cette formulation, bien que techniquement inexacte, témoigne de l’engagement de Mme Ba en faveur de l’amélioration des conditions de santé des populations du Nord, notamment face à l’afflux régulier de patients venus de la frontière mauritanienne.



NDARINFO tient à présenter ses excuses publiques à l’honorable Mme Seynabou Yacine Samb, à qui ces propos ont été à tort attribués dans une précédente publication. La rédaction reconnaît l’erreur et salue l'engagement des deux élues, qui ont respectivement appelé à une infrastructure sanitaire de dernière génération pour Saint-Louis.





Ce plaidoyer intervient dans un contexte où la demande autour du projet de construction de l’hôpital Alioune Badara Cissé s’intensifie. Située à proximité de l’hôtel Coumba Bang, la future structure médicale fait l’objet d’un vif intérêt citoyen. Un collectif de Saint-Louisiens a récemment effectué une visite du site et appelé les autorités compétentes à accélérer le démarrage effectif des travaux.



Il convient de noter que Fama Bachir Ba a également interpellé le ministre sur le retard dans la livraison du stade Me Babacar Sèye, la réhabilitation du stade Mawade Wade, et a plaidé pour la construction de nouveaux stades dans les localités de Dagana, Podor, Ndioum et Fanaye.



REDACTION







