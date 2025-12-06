La Médecine physique et de réadaptation (MPR) : Un maillon essentiel pour le suivi des pathologies et la performance sportive, un enjeu majeur à l’approche des JOJ Dakar 2026

• les accidents vasculaires cérébraux (AVC),

• les lombalgies et douleurs chroniques,

• les traumatismes musculosquelettiques,

• les séquelles d’accidents de la voie publique,

• les complications fonctionnelles du diabète ou des maladies chroniques.

• l'analyse biomécanique du geste sportif,

• la détection précoce des déficits fonctionnels,

• l’optimisation du retour au jeu après blessure,

• la mise en place de programmes de renforcement et d'endurance personnalisés,

• l’amélioration de la performance tout en réduisant le risque de récidive.

• la prévention des blessures,

• l'amélioration de la performance,

• l’optimisation du geste et de la charge d’entraînement.



• les traumatismes sportifs,

• les blessures aiguës,

• les troubles fonctionnels apparus en compétition,

• le retour au jeu rapide et sécurisé.

• les centres de rééducation fonctionnelle,

• la prise en charge des maladies chroniques,

• la médecine du sport,

• la formation des professionnels de santé,

• la promotion du sport de haut niveau.

Dr DIOUF Daouda