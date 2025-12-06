La Médecine physique et de réadaptation (MPR) : Un maillon essentiel pour le suivi des pathologies et la performance sportive, un enjeu majeur à l’approche des JOJ Dakar 2026

À l’heure où le Sénégal s’apprête à accueillir un événement historique, les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, la question de la performance, de la sécurité et de la prise en charge médicale des athlètes devient un enjeu national. Parmi les disciplines médicales clés, souvent méconnue du grand public, la Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) se révèle pourtant indispensable, aussi bien dans le suivi des pathologies aiguës et chroniques à impact fonctionnel que dans la préparation et la performance sportive de haut niveau.
La MPR, une spécialité au cœur du rétablissement fonctionnel
La Médecine Physique et de Réadaptation se consacre au diagnostic, au traitement et à la rééducation des déficiences motrices, neurologiques, orthopédiques ou traumatiques.
Elle joue un rôle majeur dans la prise en charge des pathologies courantes au Sénégal, notamment :
Un rôle stratégique dans le monde du sport :
Dans le domaine sportif, la MPR constitue un maillon essentiel entre la préparation physique, la performance et la prévention des blessures. Elle permet également après évaluation de choisir un sport adapté à l’état clinique de la personne surtout en handisport.
Pour un athlète de haut niveau, elle permet :
Dakar 2026 : une opportunité unique pour développer la MPR au Sénégal
Les JOJ Dakar 2026 représentent un tournant pour la médecine sportive sénégalaise. En accueillant plus de 4 000 jeunes athlètes du monde entier, le pays devra se doter d’un dispositif médical robuste et multidisciplinaire.
Pourtant, la MPR reste encore insuffisamment développée au Sénégal, alors qu’elle pourrait jouer plusieurs rôles clés :
1. Optimiser la sélection des athlètes
La MPR permet d’évaluer précisément les capacités fonctionnelles des jeunes sportifs : équilibre, force, endurance, mobilité, asymétries musculaires…
Ce type d’évaluation est indispensable pour constituer une équipe compétitive et durable.
2. Préparer les athlètes pour les compétitions internationales
Avec des protocoles de rééducation et de musculation personnalisés, la MPR peut contribuer à :
Les spécialistes MPR sont formés pour gérer :
Un investissement structurant pour l’avenir
Développer la MPR au Sénégal ne serait pas seulement un atout pour Dakar 2026 ; ce serait un héritage durable, avec un impact positif sur :
Conclusion
La Médecine Physique et de Réadaptation n’est plus une spécialité d’appoint : elle est un pilier essentiel pour soigner, réhabiliter et performer.
À l’approche des JOJ Dakar 2026, son développement au Sénégal pourrait faire la différence, autant pour les athlètes que pour l’ensemble des citoyens. Les autorités sénégalaises notamment le ministère du sport et le ministère de la santé et de l’hygiène public gagneront à se rapprocher des spécialistes en MPR (CHU de FANN) pour une meilleure préparation de cet événement.
Dr DIOUF Daouda
Résident en MPR CHU IBN ROCHD CASABLANCA Interne au SMR FELIX MANGINI, HAUTEVILLE, LYON
