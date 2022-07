Idrissa Gana Gueye lâche : « Je vais à Galatasaray »

Galatasaray a embarqué Idrissa Gueye, le nom qui ravira les supporters. Le milieu de terrain de 32 ans, qui a encore un an de contrat avec le PSG, veut partir et demande d’annoncer sa décision, informe sabah.com.tr.



Le joueur expérimenté, qui pense que Christophe Galtier, qui est à la tête de l’équipe, ne jouera pas contre lui, va donc s’asseoir avec les administrateurs du PSG aujourd’hui lundi.

« Si je ne suis pas impliqué dans la planification de la nouvelle saison, je veux partir. Aidez-moi et trouvez un accord avec Galatasaray ».



Les dirigeants du club de la capitale française devraient s’entretenir avec Galtier et transmettre leur décision finale au footballeur vedette.