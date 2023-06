Idrissa Seck sur RFI: « cette situation ne fera qu’empirer si Macky Sall annonce sa candidature »

Lundi matin, Dakar était revenu à un calme relatif après quatre jours de manifestations et de violences.

Alors que le camp présidentiel accuse les manifestants, l'opposition a dénoncé ce qu'elle qualifie d'"abus de pouvoir".



L'opposant et candidat à la présidentielle Idrissa Seck appelle au calme, et demande au président sénégalais, Macky Sall, de clarifier ses intentions pour la prochaine élection présidentielle, afin d'éviter davantage de violences.



Il a déclaré à RFI que "le problème avec un troisième mandat, c'est que même la perspective de celui-ci provoque des troubles".



Il a ajouté: "Nous assistons à la violence et aux bouleversements dans nos rues habituellement paisibles. Nous avons vu la mort. Ce n'est pas bon pour notre peuple. Ce n'est pas non plus bon pour la portée mondiale du Sénégal. Cette situation ne fera qu'empirer si le président Macky Sall annonce une candidature pour un troisième mandat. Ce serait profondément préjudiciable au Sénégal.