Incursion chez Ousmane Sonko à Ziguinchor : La gendarmerie dément

Le directeur de la communication de la gendarmerie joint au téléphone par Dakaractu dément toute incursion des éléments de la section de recherche chez Ousmane Sonko à Ziguinchor et à son siège aux HLM Néma.

Le commandant Ibrahima Ndiaye informe que ceux gens qui se sont présentés chez le président de Pastef ne sont pas des gendarmes.



Il est catégorique : "ce ne sont pas des gendarmes, mais je ne saurais donner leurs identités".

Dès l'annonce de l'information, Dakaractu s'est rendu à la brigade d'Escale pour s'enquérir de la situation, et l'adjoint du commandant nous a fait savoir que ses éléments descendent toujours sur le terrain avec leurs uniformes.

Nous nous sommes par la suite rendus à la compagnie de Néma qui a une brigade de recherche, et là encore, le commandant est tout aussi formel : "nous n'avons pas d'information sur cette affaire", nous a-t-on appris...



