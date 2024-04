Indemnité d’ancien président : Macky Sall se frotte les mains

Ce traitement spécifique accordé aux anciens présidents a été érigé par décret le 17 janvier 2013 par Macky Sall. Ce décret numéro 2013-125 attribue à tout ancien chef de l’État « un traitement mensuel de 5 millions francs CFA, d’une assurance maladie étendue au conjoint, de deux véhicules, d’un téléphone fixe, d’un logement et du mobilier d’ameublement. En cas de renoncement au logement affecté, tout ancien président de la République perçoit une indemnité compensatrice d’un montant mensuel net de 4 millions 500 mille francs CFA », a indiqué la Présidence dans un communiqué.



Selon le communiqué, « l’État du Sénégal prend en charge à hauteur de 40 millions francs Cfa par an le coût des billets d’avions de chaque ancien président de la République et de son (ses) conjoint(s)». De même, « tout ancien chef de l’État qui décide de s’établir hors du Sénégal peut s’attacher les services de quatre collaborateurs de son choix. Ces derniers sont rémunérés dans les mêmes conditions que les personnels affectés dans les postes diplomatiques et consulaires du Sénégal ».



S’agissant des personnels mis à la disposition de tout ancien président de la République, poursuit le communiqué, « l’État fournit un aide de camp dont le grade n’est pas supérieur à celui de commandant et qui remplit sa mission exclusivement à l’intérieur du territoire national, des gendarmes pour assurer la protection du logement, deux agents de sécurité pour assurer la protection de sa personne, un agent du protocole, deux assistantes, un standardiste, un cuisinier, une lingère, un jardinier et deux chauffeurs».



Sur ce, Macky Sall qui a décidé de vivre à l’étranger va coûter au contribuable sénégalais : 60 millions de francs CFA (5 millions CFA par mois), 54 millions de francs CFA (4,5 millions CFA par mois d’indemnité compensatrice de logement), 40 millions de francs CFA par an en billets d’avions. Soit 154 millions de francs CFA par an, sans compter les salaires et avantages des personnels mis à sa disposition.