Installation d'une usine de déshydratation d’oignons à Ross-Béthio : Une révolution pour l’agriculture sénégalaise

Le Sénégal a franchi une étape décisive dans le secteur agroalimentaire avec l’inauguration de sa première usine de déshydratation, un projet soutenu par un investissement de 22 milliards de FCFA. Ce développement, initié par SAF Ingrédients, marque une première en Afrique subsaharienne et promet de transformer la production locale d’oignons, une culture phare du pays.



D’une superficie de 4 000 m², l’usine située à Ross Béthio a la capacité de traiter jusqu’à 50 000 tonnes d’oignons frais par an, générant ainsi 4 000 tonnes de poudre et de lanières d’oignon. À terme, cette installation s’annonce cruciale pour valoriser la production locale, réduire les pertes post-récolte, et limiter la dépendance aux importations.



L'unité industrielle est conçue pour travailler en étroite collaboration avec 15 000 producteurs, garantissant ainsi un lien direct entre la production agricole et l’industrie de transformation.



Il faut rappeler que l'oignon est la première culture maraîchère du Sénégal, cultivée sur plus de 5 000 hectares. Malgré une production annuelle estimée à 400 000 tonnes, près de 15 000 tonnes d’oignons sont perdues chaque année en raison de l'absence d'infrastructures de transformation. Actuellement, toute la poudre d'oignon consommée au Sénégal provient d'usines étrangères, notamment en Inde et en Égypte. Ainsi, la mise en place de cette usine de déshydratation représente non seulement une opportunité économique, mais aussi une réponse concrète à la nécessité de renforcer l’autonomie alimentaire du pays.



Le démarrage de la production est prévu pour mars, et les acteurs du marché attendent avec impatience les retombées positives de ce projet sur l'économie locale. Les attentes sont également élevées quant à l’impact de cette initiative sur l'emploi et la durabilité des exploitations agricoles.



Cet investissement significatif, soutenu par la Banque Mondiale via l'IFC et le fonds allemand AATIF, témoigne de l'intérêt croissant pour le secteur agroalimentaire au Sénégal et dans la région de Saint-Louis. L’usine de Ross Béthio pourrait bien devenir un modèle à suivre pour d'autres projets similaires à travers l'Afrique subsaharienne, renforçant ainsi le cap vers une agriculture plus résiliente et durable.



