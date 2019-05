Insultes contre Touba sur les réseaux sociaux : voici le geste important de Serigne Mountakha et Serigne Mbaye Sy Mansour…

Un « Ndigeul » (une recommandation) du Khalife général des Tidiane que Pape Seck n’a pas hésité à appliquer. En effet, c’est Serigne Mbaye Sy Mansour qui lui a demandé de se rendre dans la Ville sainte afin de présenter ses excuses. Excuses acceptées par Serigne Mountakha Mbacké. Mieux, les deux khalife de Touba et Tivaouane lui ont proposé de devenir l’ambassadeur des « dérives sur le net »



Pape Mouhamadou Seck, de son vrai nom, est celui qui avait « insulté », sur les réseaux sociaux, à travers des profils Facebook différents, les guides religieux Serigne Touba, Serigne Saliou Mbacké. Il sera, par la suite arrêté et inculpés pour outrage à un ministère du culte et insultes commises par le biais d’un système informatique envers un groupe de personnes…



Il a purgé quatre (4) mois de prison ferme. Actuellement il a bénéficié d’une liberté provisoire. Il devra faire face au juge, le 27 juin prochain, pour sa libération définitive…



SENEGO