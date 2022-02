Invasion de l’Ukraine : coup de fil nocturne entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine

Macron et Poutine se sont parlés. Les présidents français et russe se sont entretenus par téléphone dans la soirée. Le Kremlin parle d’un «échange franc» entre les deux hommes, durant lequel «Vladimir Poutine a donné des explications détaillées sur les raisons pour lesquelles une décision a été prise de lancer une opération militaire spéciale». L’Elysée confirme qu’après avoir parlé au président ukrainien, et avec son accord, Emmanuel Macron a appelé le président russe pour exiger l’arrêt immédiat des opérations militaires en rappelant que la Russie s’exposait à des sanctions massives. Le coup de fil aurait été passé depuis Bruxelles, avant le début du Conseil européen.