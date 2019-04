Investiture de Macky Sall : 19 Chefs d’Etat, 3 Premiers ministres et 53 délégations attendus

Des chefs d’Etat ainsi que plusieurs délégations sont attendus à Dakar aujourd’hui à Dakar. C’est le cas du Président ivoirien. Selon la présidence ivoirienne, Alassane Ouattara quittera Abidjan à 14h30 pour la capitale sénégalaise après avoir participé dans la matinée à l’ouverture solennelle de la session ordinaire 2019 de l’assemblée nationale de côte d’ivoire.



En sus d’après les dernières notes compilées par le protocole estime L’OBS, 18 chefs d’Etat, 2 Premier ministres et 2 vice-Présidents sont annoncés à Dakar pour répondre à l’invitation du chef de l’Etat. Les confirmations se font au fur et à mesure. Les Présidents malgache et burkinabé, Andry Rajoelina et Roch Marc Christian Kaboré sont arrivés hier.



Ils ont été accueillis à l’aéroport par Macky Sall. C’est dans la journée d’aujourd’hui que les autres chefs d’Etat sont attendus. Certains d’entre eux sont devancés à Dakar par des membres de leur sécurité qui ont même pris part à la visite de reconnaissance organisée samedi, à Diamniadio, par le service de protocole de la Présidence.