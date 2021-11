Irrigation solaire : une révolution en marche dans le Walo - vidéo

Grâce au soutien de Water Energy for Food par l’entreprise d’Energy 4 Impact, des groupements de femmes de la vallée du fleuve Sénégal expérimentent l’usage de matériels de transformation et d’irrigation solaire à base de sources solaires. La disponibilité en eau assurée par ce procédé pour une superficie de 9 hectares a permis de production de 7 tonnes à Ross-Béthio. Alors qu’à Gandiaye, la même technique fait marcher le moulin des agricultrices. Un apport conséquent dans la réduction du coût d’électricité pour ces actrices de développement qui, à l’occasion d’une visite d’une mission de Water Energy For Food, louent les importants bénéfices de cette initiative.