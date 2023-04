« Je souhaite que Ousmane Sonko soit candidat en 2024 »

Idrissa Seck est à l’instant en direct de Thiès face aux journalistes, pour se prononcer sur la situation politique au Sénégal. Comme à son habitude, il a commencé par plonger l’assistance dans une prêche avec des plusieurs références coraniques pour expliquer son parcours politique et les décisions qu’il a eu à prendre par le passé.



L’ancien Premier ministre a indiqué à l’assistance que Ousmane Sonko doit participer à l’élection présidentielle de 2024. « Je sais que vous êtes tous ici pour connaître les raisons pour lesquelles j’ai convié cette conférence de presse. Mais la première raison est que je souhaite que Ousmane Sonko soit candidat à la présidentielle de 2024. Quel que soit l’issue du procès en Appel. Je veux que les jeunes qui le suivent et sont avec lui sachent qu’il n’est pas nécessaire de brûler ou de casser. Personne n’a pas peur d’affronter leur candidat à l’élection. En tout cas pas moi », a affirmé le patron du parti Rewmi.



Idrissa Seck a confirmé s’être rendu chez Ousmane Sonko le 27 mars dernier. Mais ce après avoir rompu le jeûne la veille avec le Président Macky Sall et avoir fait connaître à ce dernier son projet de médiation pour que le pays redevienne stable. « Ce qu’on s’est dit entre Sonko et moi ne concerne que nous deux. Mais ma démarche de médiation qui a permis de passer un défilé de 04 avril paisible et que le pays ne sombre pas dans le chaos le 30 mars dernier », ajoute-t-il.