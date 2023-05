Juan Branco : « Nous avons reçu instruction de saisir la justice internationale au moindre dérapage »

« Nous avons reçu instruction de saisir la justice internationale au moindre dérapage qui toucherait la population de Ziguinchor », a fait savoir Me Juan Branco qui poursuit : « Cette saisine visera M. Sall, M. Diome, et tout magistrat ou fonctionnaire ayant émis ou obéi à des ordres manifestement illégaux. Nous traquerons les responsabilités jusqu’au plus simple policier. »



« Rappelons que toute persécution contre un membre d’une population civile, ciblé et identifié pour ses idées, dans le cadre d’une attaque systématisée, constitue un crime imprescriptible contre l’humanité », a-t-il déclaré.



« Nous serons particulièrement attentifs à l’intégrité physique de M. Sonko, de ses proches, et de tout manifestant. Qu’ils s’aventurent, et nous nous assurerons que pas un dignitaire sénégalais ne puisse remettre les pieds dans l’un des 123 pays membres de la CPI sans trembler », conclut l’avocat franco-espagnol.