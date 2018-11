KAFACI 2018 : 19 pays d'Afrique à Saint-Louis pour développer les variétés de riz (vidéo)

Cette rencontre organisée par AfricaRice en collaboration RDA-Corée et AGRA, mobilise trente-six participants (36), dont 19 sélectionneurs de riz de 19 pays africains, 5 membres d’une délégation coréenne et 10 membres du personnel d'AfricaRice ont pris part à ce conclave initié dans la cadre du projet KAFACI.



Le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le RD Congo, l’Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe, se sont inscrits dans cette dynamique de partage d’expériences qui, à terme pourra permettre à l’Afrique de nourrir le monde.



L’atelier de 6 jours tenu au centre d’AfricaRice vise à renforcer les capacités des sélectionneurs de riz des pays membres en évaluant par ailleurs les activités d'amélioration variétale de riz menées dans le cadre de ce structurant programme.



>>> Les appréciations des parties prenantes à l'ouverture de l'atelier ...