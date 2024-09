Karang : 2 dealers appréhendés avec 196 kg de chanvre indien

Un nouveau gros coup de filet a été réalisé dans le milieu interlope par la Direction de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (DOCRTIS) par le biais de son unité basée à Kaolack.



En effet, les éléments de la brigade régionale des stupéfiants ( BRS) du Saloum ont procédé à la saisie de 196 kg de chanvre indien dans la nuit du mardi, a appris Seneweb.



Cette prise a été réalisée dans la forêt du village de Dasylam é dans le secteur de Karang.



Les policiers ont réussi à mettre la main sur deux mis en cause. Il s’agit de M. Diallo et de C. Ba qui ont été placés en garde à vue dans les locaux de l’antenne de l’OCRTIS de Kaolack.