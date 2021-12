Kédougou ne verra pas l’agent Guy Marius SAGNA

« J’ai été affecté six fois en huit ans… Je n’ai plus aucune confiance en cet État. Je suspends mes fonctions au niveau de la fonction publique sénégalaise. Je ne veux pas être un jouet entre les mains du président Macky SALL qui m’arrête, qui m’emprisonne, qui me libère ou m’affecte selon son bon vouloir, je n’accepterai plus ça », déclare-t-il.

Et de poursuivre : « Je n’ai pas eu le temps de passer au ministère pour déposer ma demande de mise en disponibilité pour une période de trois ans. Et ce n’est pas négociable. Je n’ai pas encore reçu de note d’affectation à Kédougou… Même s’ils m’affectaient en face du siège de FRAPP, je ne suis pas preneur », ajoute-t-il.Agent au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Guy Marius SAGNA a été affecté par Abdoulaye DIOUF SARR au Service régional de l’Action sociale de Kédougou.WalfNET