Kemi Seba libre.

Le leader Panafricaniste Kemi Seba et ses collaborateurs Hery et Seth ont été libérés ce matin vers 03h du matin.



Les motifs évoqués lors de leur garde à vue sont : « l’incitation à l’insurrection et le blanchiment de capitaux. »



De son vrai nom Stellio (Stélio) Gilles Robert Capo Chichi, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, Kémi Séba est un militant politique franco-béninois.



Il mène à partir de l'année 2017, à la tête de son ONG Urgences panafricanistes, une lutte « contre le néocolonialisme » français. Il dénonce le franc CFA et le manque de souveraineté monétaire qui touche les pays utilisant cette devise, à travers des manifestations politiques dans l'ensemble des pays d'Afrique francophone.