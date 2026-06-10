Kolda : Un jeune homme de 20 ans perd la vie après avoir été frappé par la foudre

Un jeune homme âgé de vingt ans a été tué par la foudre dans la nuit de lundi à mardi à Vélingara, une commune de la région de Kolda, renseigne l'APS qui cite un proche de la famille de la victime.



Le drame est survenu à la suite d’une forte pluie accompagnée d’orages et de vents violents. La même source précise que la victime a été foudroyée au moment où elle se trouvait au quartier Thiankang, sous une case qui a été « réduite complètement en cendre par un incendie » provoqué par la décharge atmosphérique. Blessé sur « le coup, le jeune homme s’est évanoui, avant de perdre la vie lors de son évacuation d’urgence vers le centre de santé de Vélingara ».





Ce phénomène fait de nombreuses victimes à chaque hivernage dans la région de Kolda, où plusieurs localités ne disposent pas d’un système de protection de paratonnerres, posant un véritable problème de sécurité publique.





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