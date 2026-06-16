Koumpentoum : saisie record de 970 kg de cocaïne pure estimée à 58 milliards FCFA

Les Douanes sénégalaises ont réalisé l'une de leurs plus importantes saisies de drogue ces dernières années. La Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum a intercepté 970,6 kilogrammes de cocaïne pure, dissimulés dans un camion sur l'axe Koumpentoum-Koungheul, dans la matinée du lundi 15 juin 2026.





L'opération s'est déroulée à hauteur d'Ida Mouride, où les agents ont repéré un camion stationné à environ 200 mètres de la route nationale. Exploitant des indices précis, ils ont procédé à une fouille approfondie du véhicule, en provenance d'un pays voisin, qui transportait du « madd » comme cargaison de couverture.



Une cache aménagée à l'intérieur dissimulait 844 plaquettes de cocaïne. Les analyses du Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé la pureté de la drogue, dont la valeur marchande est estimée à 58 milliards 236 millions de francs CFA.





Cette saisie intervient quelques jours après la tournée du Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, dans la région douanière du Sud-est, au cours de laquelle il avait insisté sur le renforcement des dispositifs de surveillance face aux réseaux de trafic international.



L'Administration des Douanes souligne que « les mesures prises pour renforcer les effectifs et les moyens opérationnels commencent déjà à produire des résultats significatifs ». L'enquête se poursuit pour identifier les personnes impliquées et démanteler l'ensemble du réseau.





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