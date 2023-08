L'Afrique du Sud et la Chine signent des accords commerciaux d'une valeur de 2,19 milliards $

Les accords visent à stimuler les exportations manufacturières sud-africaines vers l’empire du Milieu et les investissements chinois dans le plus industrialisé du continent.



Des entreprises sud-africaines et chinoises ont signé, jeudi 10 août, des accords commerciaux d'une valeur de 2,19 milliards de dollars en marge d’une visite du ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, à Pretoria.



Ces accords, qui ont été conclus lors d'une réunion du comité économique et commercial conjoint, visent à « stimuler les exportations manufacturières sud-africaines vers la Chine et les investissements chinois dans le plus industrialisé du continent », selon un communiqué publié par le ministère sud-africain du Commerce.



Anglo American Platinum, Glencore, Sappi Ltd et Pioneer Fishing figurent parmi les entreprises basées en Afrique du Sud qui ont participé à cette réunion tenue en prélude à la visite d’Etat du président chinois Xi Jinping à Pretoria, qui devrait avoir lieu d’ici la fin du mois en cours.



En 2022, les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et la Chine se sont élevés à 56,3 milliards de dollars.



La balance commerciale est excédentaire en faveur du pays le plus industrialisé du continent dont les exportations vers l’empire du Milieu ont atteint 32,5 milliards de dollars durant l’année écoulée.