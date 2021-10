L'Alliance Pour la République condamne fermement les incidents survenus tout dernièrement à Ziguinchor.

Toutes ces manœuvres s’inscrivent dans une entreprise de déstabilisation sciemment orchestrée à l'effet de justifier de futures violences postélectorales après leur prochain débâcle.

Que de peine perdue!

Par ailleurs, l'APR apporte tout son soutien au camarade Doudou Ka qui a été lâchement attaqué jusque dans ses derniers retranchements, elle affirme à cet effet ,sa ferme volonté de combattre toute forme de violence ou de vandalisme nouveau crédo de l'opposition qui malheureusement, s’invite de plus en plus dans l'arène politique.



Enfin, nous engageons tous les responsables, militants et sympathisants de l’Alliance pour la République de rester sereins et de ne point céder à la provocation afin que notre pays comme à son habitude, puisse garantir des élections libres et transparentes pour le triomphe de notre démocratie.



Fait à Dakar, le 13 octobre 2021

Le Secrétariat Exécutif National