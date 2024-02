L’Ambassade des États Unis au Sénégal: « nous continuons de demander à Macky Sall de rétablir le calendrier électoral»

Alors que le bilan n'avait pas encore grimpé, les Etats-Unis ont déploré samedi, les pertes en vies humaines lors des manifestations.



«Nous sommes attristés d'apprendre que deux personnes ont perdu la vie lors de manifestations au Sénégal et nous présentons nos condoléances à leurs familles et à leurs amis. Nous exhortons toutes les parties à agir de manière pacifique et mesurée . Nous continuons à demander au Président Sall de rétablir le calendrier électoral, de restaurer la confiance et d'apaiser la situation », a posté l’ambassade des États Unis au Sénégal sur le réseau social X.