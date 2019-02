L'Émir du Qatar débarque à Dakar

Médiation ou négociations ? Un nouveau chapitre semble en train de se dessiner dans les rapports entre les Wade et le camp de Macky Sall. Après que l’ancien président s’est rendu à Conakry, où il a rencontré le président guinéen Alpha Condé et l’ancien président de la France, François Hollande, en tournée dans la sous-région, c’est au tour du Procureur du Qatar de se pointer au Sénégal.



Alors que les alliances se nouent de part et d’autre à moins d’une semaine de la Présidentielle du 24 février 2019, le Procureur de l’Émirat du Qatar Ali Bin Fetais al Marri est arrivé à Dakar hier, dimanche 17 février, selon des informations obtenues par Emedia.sn.



Au cœur des tractations entre Karim Wade et le pouvoir, le Procureur du Qatar, par ailleurs beau-frère de l’Emir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, est celui qui était venu chercher le fils de Me Wade, alors en détention, pour partir avec lui à Doha, dans la nuit du 22 au 23 juin 2016. Sa présence à Dakar est pour le moins troublante, au moment où Me Abdoulaye Wade internationalise la bataille de la contestation après l’invalidation de la candidature de son fils.



EMEDIA.SN