"L'État va augmenter le prix de l'arachide pour soutenir les paysans", annonce Ousmane Sonko

Le leader de Pastef et tête de liste nationale de la coalition du même nom pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain, Ousmane Sonko, a fait part de la volonté du gouvernement d’augmenter le prix de l’arachide en soutien aux paysans.



Cette augmentation devrait intervenir au cours de la campagne de commercialisation agricole attendue pour démarrer dans les prochaines semaines.



“J’ai entendu des gens, tapis dans l’ombre, dire que le gouvernement n’est pas encore prêt pour acheter les graines d’arachide. Je vous dis ici que c’est faux. Cette année, nous allons doubler l’enveloppe pour redonner au paysan sa dignité, comme on l’a fait lors de la campagne de distribution des semences”, a-t-il notamment assuré.



Le leader de Pastef – Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité -, a fait cette déclaration lors du passage de sa caravane à Kaffrine, mercredi, dans le cadre de la campagne pour les prochaines législatives anticipées.



“Le Ndoucoumane reste une terre de dignité, de fierté, de courage et de loyauté”, a lancé Ousmane Sonko à ses militants et sympathisants de son parti et de sa coalition à Kaffrine.



S’adressant aux jeunes, il leur a répété que le gouvernement est engagé à trouver des solutions à leurs préoccupations, avant de les inviter à aller retirer leurs cartes d’électeur.



APS