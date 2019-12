L’Etat va construire 45 maisons numériques du citoyen, d’ici à 2025 (ministre)

L’Etat va faire construire quelque ‘’45 maisons numériques du citoyen’’, d’ici à 2025, grâce au programme Smart Sénégal, a annoncé, lundi, à Dakar, la ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Ndèye Tické Ndiaye Diop.



‘’Pour la démocratisation de l’accès à Internet, le ministère (celui de l’Economie numérique) va mettre en place, d’ici à 2025, quelque 45 maisons numériques du citoyen, dans le cadre du programme Smart Sénégal’’, a-t-elle dit en présidant la première édition du ‘’Pencum numérique’’.



Cet évènement est présenté comme ‘’un cadre participatif et inclusif’’, qui va permettre aux participants d’‘’échanger sur la politique globale du gouvernement dans le domaine du numérique’’.



Le ‘’Pencum numérique’’ est organisé également pour ‘’faire le bilan et [dégager] les perspectives’’ de l’économie numérique sénégalaise, ‘’notamment la Stratégie Sénégal numérique 2025 et le parc des technologies numériques du Sénégal’’, selon Mme Diop.



Le but de la Stratégie Sénégal numérique 2025 est de faire en sorte que, d’ici à 2025, le numérique entre dans ‘’tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant’’, a-t-elle expliqué.



Cette stratégie ‘’s’articule autour de trois pré-requis, que sont le cadre juridique et institutionnel, le renforcement du capital humain et la confiance numérique’’, selon un document remis à la presse.



‘’La promotion d’une industrie du numérique innovante et créatrice de valeurs est aussi l’un des principaux [défis]’’ de cette stratégie, a ajouté Ndèye Tické Ndiaye Diop.



‘’Pour ce même programme, des caméras de surveillance sont en train d’être installées dans les villes de Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Touba. Et 213 des 500 caméras prévues avant fin 2020 ont déjà été installées’’, a-t-elle assuré.



Selon Mme Diop, pour l’‘’émergence’’ à atteindre d’ici à 2035, pour sa politique économique, le gouvernement prévoit la création de ‘’zones spéciales’’ destinées à l’économie numérique et aux ‘’services export’’.



‘’Un des catalyseurs de cette vision est le parc des technologies numériques du Sénégal, financé par la Banque africaine de développement, dont le lancement des travaux aura lieu le 30 décembre, à Diamniadio’’, a-t-elle expliqué.



Ndèye Tické Ndiaye Diop a évoqué quelques ‘’avancées’’ notées dans le domaine de l’économie numérique au Sénégal. Elle a énuméré l’adoption du code des communications électroniques, le Programme d’appui à la modernisation de l’administration, le projet de loi portant création et promotion de la start-up au Sénégal, qui a été adopté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 6 novembre dernier, et la restructuration de La Poste.



APS