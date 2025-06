Saint-Louis : Un collectif pour rebaptiser le lycée Charles De Gaulle au nom de Seydi Ababacar Sy

Un nouveau collectif citoyen, baptisé « Collectif des Saint-Louisiens pour le changement de dénomination du lycée Charles De Gaulle » a été porté porter sur les fonts baptismaux dimanche. Son objectif, faire renommer cet établissement emblématique en Lycée Seydi Ababacar Sy.



Fraîchement installé, le collectif affine déjà ses stratégies et déroule un plan d’action pour concrétiser son ambition. Lors de la rencontre inaugurale, Amadou Yaré Fall, l’un des porte-voix de l'organisation, a lancé un appel fort. « C’est notre souhait, et nous appelons à l’union de toutes les forces vives de Saint-Louis. »



Il a également souligné l’esprit dans lequel s’inscrit leur démarche. « Elle sera inclusive, participative et en parfaite harmonie avec le vent de souverainisme qui anime nos nouvelles autorités. »



Le collectif entend mobiliser largement la communauté locale et nationale pour faire aboutir cette initiative symbolique, porteuse d’identité et de mémoire.