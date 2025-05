Tabaski stylée : quand le prêt-à-porter fait sensation à Saint-Louis

La vente de prêt-à-porter, une activité qui se développe de plus en plus à Saint-Louis, notamment avec les jeunes. En cette période de préparation de la Tabaski, le commerce de ces acteurs marche bien et la plupart des commandes sont déjà livrées à une clientèle du pays et de l'extérieur. Les prix varient selon le tissu et le modèle choisis. Jeunes et anciennes générations, créateurs de marques, tirent bien profit de cette période.