La BAD prête à accompagner l’Agenda Sénégal 2050

Dimanche 23 Novembre 2025

En marge du 7ᵉ Sommet Union africaine – Union européenne (UA–UE) à Luanda, le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience cet après-midi au Dr Sidi Ould Tah, récemment élu à la tête de la Banque africaine de développement (BAD).
 

Au cours de cette rencontre, le Chef de l’État sénégalais a renouvelé ses chaleureuses félicitations à Dr Ould Tah pour sa nomination, tout en lui assurant son soutien plein et entier pour la réussite de son mandat.
 

Le Président Faye a souligné le rôle stratégique que joue la BAD, qualifiée d’« institution africaine majeure », notamment dans la recherche de solutions innovantes à fort impact pour répondre aux défis de financement des économies africaines.
 

Pour sa part, le Président de la BAD a salué cette marque de confiance et réaffirmé l’engagement de l’institution à soutenir la mise en œuvre de l’Agenda Sénégal 2050, un cadre ambitieux de transformation économique et sociale du pays.

 



