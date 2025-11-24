Connectez-vous
NDARINFO.COM
La coalition « Diomaye Président » rejette un rapprochement avec « Sonko Dégage »

Lundi 24 Novembre 2025

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la superviseure générale de la coalition « Diomaye Président », Aminata Touré, a fermement rejeté toute tentative d’intégration dans ses rangs de « mouvements ou personnalités connues pour des propos injurieux ou des attaques contre les institutions » de la République.
 

Cette déclaration intervient alors que des rumeurs faisaient état d’un possible rapprochement entre la coalition et le mouvement « Sonko Dégage », dont l’un des porte-voix, Ardo Gningue, est réputé pour ses positions virulentes contre Ousmane Sonko sur les réseaux sociaux.
 

Sans le nommer, Aminata Touré confirme qu’« une tentative d’intégration a effectivement eu lieu », mais affirme qu’« après vérification et identification », la coalition a opposé un refus catégorique à toute collaboration.
 

L’ancienne Première ministre a réaffirmé l’engagement de la coalition envers « des prises de parole responsables dans l’espace public et le respect plein et entier des institutions ».

 



