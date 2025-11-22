Connectez-vous
Samedi 22 Novembre 2025

Le gouvernement adopte une réforme attendue depuis vingt ans dans le secteur de l’éducation

Le gouvernement a adopté mercredi, en Conseil des ministres, deux projets de décrets visant à corriger les dispositions des décrets n°74-347 et n°2006-392, mettant ainsi fin à une iniquité administrative dénoncée depuis plus de deux décennies par les syndicats d’enseignants.
 

Ces textes, en vigueur depuis plusieurs années, avaient pour conséquence d’exclure certains enseignants de la reconnaissance statutaire et sociale accordée à leurs collègues fonctionnaires titulaires, affectant leur parcours professionnel et leur traitement administratif.
 

Cette réforme, réclamée depuis plus de vingt ans par les organisations syndicales du secteur éducatif, est saluée comme une avancée historique par les autorités.
 

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, cette décision traduit la volonté du gouvernement de valoriser le métier d’enseignant et de renforcer l’équité dans la gestion des carrières.
 

Le ministre de l’Éducation nationale a exprimé sa "profonde gratitude" au président de la République et au Premier ministre pour leur "leadership éclairé" dans le dénouement de ce dossier. Il a également salué l’engagement du ministre de la Fonction publique et de celui des Finances et du Budget, qui ont joué un rôle "stratégique" dans l’adoption de ces textes.
 

Le communiqué souligne aussi le rôle des syndicats d’enseignants, notamment ceux réunis au sein du G7, ainsi que celui de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative, pour leur "esprit de dialogue" et leur "sens élevé des responsabilités".
 

Le gouvernement réaffirme, à travers cette réforme, son engagement à poursuivre les efforts visant à améliorer durablement les conditions de vie et de travail des enseignants.

 



