La Gendarmerie nationale démantèle un vaste réseau de trafic de drogue dure à Dakar

Un coup de filet majeur a été mené par la Section de Recherches de la Gendarmerie nationale à Dakar, mettant fin aux activités d’un important réseau de trafic de drogue dure actif dans toute la sous-région. Cette opération, menée dans le cadre du renforcement des efforts de lutte contre la criminalité organisée, marque une étape importante dans la sécurisation du territoire national.



L’intervention a permis l’arrestation de quatre individus identifiés comme étant des acteurs centraux dans une organisation criminelle bien structurée, impliquée dans le trafic international de stupéfiants, le blanchiment d’argent et l’association de malfaiteurs. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce réseau opérait entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Mali, des pays souvent utilisés comme points de transit dans le commerce illicite de drogues dures vers d'autres destinations.



Les forces de l'ordre ont mis la main sur une importante cargaison lors de cette opération : 72 tablettes de cocaïne, pour un poids total de 80 kilogrammes. Une quantité qui témoigne du niveau d’organisation et de l’envergure du réseau démantelé. En plus de la drogue, dix véhicules soupçonnés d’avoir été utilisés dans les activités illégales ont été confisqués, ainsi qu’une somme de 2 590 000 francs CFA en espèces, potentiellement issue du blanchiment de fonds.



NDARINFO.COM