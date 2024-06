La Mauritanie annonce la mise en place de 2300 kilomètres de fibres optiques

Ould Louly a fait cette révélation lundi lors du lancement d’un programme de formation à la fibre optique pour les jeunes titulaires de BTS et de BT des centres techniques de formation professionnelle.



Le ministre a ajouté que la Mauritanie dispose d’une infrastructure de plus de 5.500 kilomètres, soulignant que les projets d’installation de la fibre optique dans les wilayas et les moughatas vont créer des boucles pour assurer une plus grande résilience et améliorer la qualité du service.



La viabilité économique de ces infrastructures numériques, leur exploitation et leur maintenance « requièrent des compétences nationales qualifiées capables de fournir des produits et des services conformes aux normes techniques approuvées », a ajouté le ministre.



Le développement des infrastructures numériques est l’un des éléments clés de la stratégie du secteur visant à universaliser l’accès aux réseaux à haut débit.



Sahara Media