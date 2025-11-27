La "Pétrogénie" lance les lycéens de Saint-Louis à l'assaut des enjeux du pétrole et du gaz

Le concours « Pétrogénie », une compétition de génie en herbe consacrée aux hydrocarbures, a été lancé mercredi au lycée technique André Peytavin de Saint-Louis, à l’initiative de l’Inspection d’académie de Saint-Louis en partenariat avec la société nationale PETROSEN Holding.





L’objectif de ce concours est de sensibiliser les élèves aux concepts fondamentaux et aux enjeux liés à l’exploitation du pétrole et du gaz, a expliqué Abdoulaye Wade, inspecteur d’académie de Saint-Louis.





« Aujourd’hui, nous lançons officiellement le concours Pétrogénie. C’est une opportunité offerte aux élèves pour découvrir un secteur stratégique et se projeter vers des choix d’orientation liés aux hydrocarbures », a-t-il déclaré.





Le concours oppose 40 équipes issues des cinq départements de l’académie. La finale est prévue à Saint-Louis, le 12 décembre prochain.





Barthélemy Sène, directeur de la communication et des relations publiques de PETROSEN, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans une stratégie de rapprochement entre le monde éducatif et les sous-secteurs du pétrole et du gaz.





« Nous voulons toucher un maximum de cibles pour expliquer les enjeux et les opportunités que représente ce secteur pour le Sénégal. Cette phase test pourrait être étendue à l’ensemble du territoire national », a-t-il ajouté.





Au-delà des récompenses symboliques prévues, l’objectif principal est de permettre aux élèves de se familiariser avec un secteur d’avenir, particulièrement présent dans la région de Saint-Louis avec le projet gazier GTA.







