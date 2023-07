La chambre d’accusation décerne un mandat de dépôt contre Aliou Sané

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a infirmé, ce mardi, l’ordonnance de refus de placement sous mandat de dépôt de Aliou Sané, Président du mouvement Y’en A Marre, informe Me Moussa Sarr avocat de ce dernier. Elle a aussitôt décerné un mandat de dépôt contre lui.



Le 28 mai dernier, pendant qu’il tentait de rallier le domicile de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui, le vice coordonnateur de la plateforme F24 avait été arrêté. Il était poursuivi pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public.





Il bénéficie d’une liberté provisoire mais le procureur de la République avait saisi la Chambre d’accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annuler cette décision.