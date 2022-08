La commission de recensement des votes refuse à YAW de vérifier les PV : Déthié Fall écrit à la CENA

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a adressé une lettre à la commission électorale nationale autonome qui siège aux travaux de recensement des votes. Dans cette note signée par Déthié Fall, la coalition Yewwi Askan Wi interpelle la CENA sur le refus qui lui est opposé de contrôler les procès-verbaux par résident de la Commission Nationale de recensement des votes qui a décidé de proclamer, selon lui avec précipitation, aujourd'hui à 17h, les résultats provisoires des élections législatives du 3l juillet 2022.



Pour les besoins de la supervision et du contrôle par la CENA, le mandataire de la coalition Yeswi Askan Wi exige le respect de la loi électorale qui garantit à chaque mandataire le droit de vérifier les procès-verbaux en vue de faire ses observations et réclamations éventuelles dans les délais légaux.



En vertu des dispositions de l'article 13 alinéas I et 2 du Code électoral, le mandataire de la coalition demande à la commission électorale nationale autonome de prendre les mesures nécessaires et appropriées qui s'imposent et de rappeler au président de la commission nationale de recensement des votes, de respecter la loi de manière à assurer la transparence, la sincérité du scrutin et la garantie aux mandataires en présence du libre exercice de leurs droits.