La construction de la route entre Cas-Cas et Demette a démarré (sous-préfet)

La construction de la route reliant les localités de Cas-Cas et de Demette (nord) a effectivement démarré, a appris l’APS mercredi du sous-préfet de Cas-Cas, Oumar Sy.



Le bitumage de cette route de 35 kilomètres va coûter 20 milliards de francs CFA, a indiqué M. Sy lors d’une réunion tenue en présence des chefs de village de l’arrondissement, de représentants d’associations et d’organisations de la société civile.



La Compagnie sahélienne d’entreprises, chargée des travaux, et l’Ageroute, l’agence nationale chargée de gérer les routes, étaient également représentées.



La route reliant Cas-Cas à Demette aura essentiellement une vocation économique, selon Oumar Sy.



Les populations de cette partie de l’île à Morphil, une importante zone de production de riz, d’oignon et de tomate, sont confrontées à d’énormes difficultés pour évacuer leurs récoltes ou rallier les établissements de santé, faute d’une route en bon état.



Lors d’une tournée dans cette partie de la région de Saint-Louis, en juin dernier, le président de la République avait posé la première pierre de ladite route.



APS