La femme, une source d’inspiration intarissable

Le 8 mars est retenu comme la Journée mondiale de la femme. Mais une seule journée est bien peu pour parler de la place qu’elle occupe dans la société. Tantôt muse, tantôt reine-mère, tête d’affiche ou encore détentrice de la vie, la femme enfile sans sourciller plusieurs moussors (mouchoirs de tête). Car elle est au début et à la fin de tout. Assurément !



Mère. Dans le livre de la Genèse, explique l’abbé Vivien Auguste Nadiack, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus de Grand-Dakar, la femme a été choisie comme celle qui porte et donne la vie depuis Ève. En islam également, elle joue un rôle déterminant, selon l’imam Makhtar Ndiaye, imam ratib de la grande mosquée de Liberté 6.



Muse. La femme a inspiré de nombreux artistes au fil de l’histoire. La Joconde, chef-d’œuvre exposé au Louvre, ou encore le projet Femme Terre d’Ousmane Ndiaye Dago, artiste, photographe et designer, portent la signature de la féminité.



« J’ai souvent dessiné des modèles féminins, et la femme représente pour moi la beauté, l’esthétique, les volumes, une véritable création artistique », confie l’artiste photographe et designer. En 1995, il se lance dans des photographies abstraites en recouvrant les corps de femmes de terre, de peinture, de charbon et de cendres.



« Bella », « Maam », « Arwatam » ou encore « Ree ma » sont autant de tubes en hommage à la gent féminine. Pour l’artiste chanteur Yoro Ndiaye, la femme est une source inépuisable d’inspiration de par la place qu’elle occupe dans la société. « Elle est centrale dans la famille : ce sont nos mères, nos épouses et nos sœurs. On ne doit pas cesser de véhiculer des messages en leur faveur », souligne l’auteur-compositeur.



Tête d’affiche



Difficile de les manquer. Du désir naturel qu’elles incarnent à l’attirance irrésistible qu’elles dégagent, les femmes sont omniprésentes dans les affiches publicitaires. Elles sont sollicitées dès qu’il s’agit de vendre ou de mettre en avant un produit.Ce choix n’est pas anodin.



Dr Fatoumata Gaye Diop, enseignante-chercheure en marketing stratégique, explique que les femmes sont les meilleures acheteuses. Elles sont plus « influençables », « plus impulsives » et « compulsives » en matière d’achat. Une tendance qu’elle attribue à une conception culturellement enracinée, selon laquelle le soin d’aller au marché et de faire les courses revient traditionnellement aux femmes.« Les femmes apparaissent comme les principales décisionnaires dans les ménages, tous secteurs confondus », renchérit-elle.



Une beauté à sublimer



La présence d’une femme peut rendre un produit photographique plus attrayant et donc plus susceptible de susciter l’intérêt du public. C’est la ferme conviction d’Abdoulaye Talla. Le fondateur d’Inspishoot s’inspire souvent de la femme pour ses clichés, et ce, pour une raison bien précise.« Je trouve leur beauté et leur présence captivantes. En les mettant en avant, je veux célébrer leur force, leur diversité et leur grâce », explique le photographe. Il croit profondément en la capacité des femmes à inspirer et à transmettre des émotions à travers l’objectif de son appareil photo. « Leurs traits, leur expression et leur histoire me fascinent, et je souhaite les partager avec le monde à travers mon art », philosophe-t-il.En choisissant la femme comme sujet principal de ses œuvres, Abdoulaye Talla veut mettre en lumière leur importance et leur influence dans notre société.



« C’est un grand honneur pour moi de pouvoir sublimer une femme. À travers mon art, je leur transmets tout mon amour, mon respect et ma considération », confie Mamadou Ndiaye, maquilleur. Ce dernier met « tout en œuvre » pour satisfaire ses fidèles clientes et n’hésite pas à utiliser leur image pour montrer ses prestations.Sur les réseaux sociaux, elles sont au cœur de son métier. « Elles sont très “vendables”, que ce soit dans le monde du beauty business ou dans la publicité des téléfilms », admet-il. Comme quoi, quand elles sont là, tout va !



Arame NDIAYE

LE SOLEIL