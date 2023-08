La fortune d’Ali Bongo Ondimba estimée à 600 milliards de francs CFA en 2019

D’après le classement 2019 établi par le magazine Forbes Afrique, Ali Bongo Ondimba est le président le plus riche d’Afrique centrale et la 2e fortune des chefs d’Etat d’Afrique.



Sa fortune personnelle est estimée à 600 milliards de francs, indique le magazine spécialisé en Economie et Finance.



Le président gabonais arrive juste derrière le roi du Maroc dont la richesse est évaluée à 5,8 milliards de dollars. Soit 3480 milliards de francs.



(Source : Forbes Afrique)