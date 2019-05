La fraternité est dans le pré !

Les activités que mène le conseiller agricole auprès du producteur, créent les fondements d’une amitié, d’une parenté. Ils se rencontrent tous les jours aux champs ou au bureau pour échanger sur la profession et même sur les problèmes personnels et familiaux. De fil en aiguille une proximité, une complicité et une confiance s’installent entre ces deux professionnels voire même une fraternité.



Pour revenir sur l’histoire de rencontre avec « mon frère » producteur Amadou GUEYE. Il porte les mêmes prénoms et noms de mon frère biologique qui se trouve à bambey. Je l’ai approché sur les périmètres rizicoles de Mbagam pour qu’il me donne son appréciation sur le travail d’un conseiller agricole.



Apres les présentations il m’a fait comprendre que nous sommes tous des parents et que dans la vallée du fleuve toutes les communautés sénégalaises et même guinéennes et gambiennes se retrouvent pour cultiver la terre pour nourrir le Sénégal.



« Les gens viennent de Touba, Fatick, Casamance, Louga etc pour travailler dans l’agriculture et qu’à travers nos conversations profondes, nous découvrons qu’on partage la même philosophie et les mêmes valeurs » me dit le producteur de riz Amadou GUEYE avant de renchérir que « le Conseiller agricole l’assiste quotidiennement dans la maitrise de sa production et qu’il le rend visite assez souvent chez lui pour s’enquérir de son état de santé, discuter avec lui sur des débouchés ou à la mise en place de nouveaux projets de développement ».



Merci au Conseiller Agricole Idrissa Ndiaye DIEYE

Merci au Producteur « frère » Amadou GUEYE

Vive l’Agriculture !





Storytelling d’Elhadji Ibrahima GUEYE

Chef Cellule Communication de la SAED