La gouvernance foncière du fleuve Sénégal doit prendre en compte les populations vulnérables (expert)

Le représentant de la FAO au Sénégal, Gouantoueu Robert Guei, a souligné mardi l’urgence de s’assurer que la gouvernance foncière dans le bassin du fleuve Sénégal repose sur des mécanismes et des processus permettant de prendre en compte les intérêts des populations notamment les plus vulnérables.



M. Guei, également coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest s’exprimait à la cérémonie de l’atelier régional de clôture du projet d’amélioration de la Gouvernance foncière dans le bassin du fleuve Sénégal.



’’Dans un contexte mondial marqué par des changements et défis globaux, la pression sur les ressources naturelles et notamment sur les terres s’intensifie à un rythme exponentiel et le bassin du fleuve Sénégal n’y échappe pas’’, a-t-il fait savoir.



La FAO et L’Initiative prospective agricole et rurale (IPAR) ont conjointement mis en œuvre pendant trois années, au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et en Guinée, le projet ’’Une gouvernance foncière améliorée pour une prospérité partagée dans le bassin du fleuve Sénégal (SRB, en abrégé)’’.



Le projet a été mené avec l’appui de la République fédérale d’Allemagne.



Il visait à renforcer la gouvernance foncière dans le bassin du fleuve Sénégal en améliorant la reconnaissance et la sécurisation des droits légitimes des communautés locales, tout en tenant compte des enjeux que représente la montée en puissance des investissements agricoles.



La rencontre a regroupé pendant deux jours à Dakar une soixantaine de participants, essentiellement des membres de l’OMVS, des acteurs gouvernementaux des représentants de l’association des maires du bassin et d’autres intervenants clés des organisations de la société civile des quatre pays.



M. Guei a en outre assuré que les questions foncières font partie des activités prioritaires de son organisation dans ses efforts globaux de lutte contre la faim et la pauvreté.



’’’Elles sont aussi évidemment au cœur des préoccupations de toutes les institutions représentées dans cette rencontre’’, a-t-il indiqué.

APS