La nouvelle vie de Macky : Ce que regrette Mimi Touré

Le président Macky Sall a tourné la page de la présidence sénégalaise. À présent, il se consacre pleinement à ses fonctions d’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète. Une nouvelle fonction que son ex première Ministère, Mimi Touré, trouve bizarre.



« Qu’un président de la République africain se retrouve envoyé spécial de son ancien collègue français, ancienne puissance coloniale, moi ça me met mal à l’aise. Je ne l’aurais jamais envisagé. C’est son choix. Mais ça présente très bizarrement», a déclaré Mimi Touré sur les ondes de la Rfm.



L’invitée du "Grand Jury" estime que l’ex président sénégalais aurait pu rester sur le continent pour joueur ce rôle : «Je l’aurais plus vu dans une posture africaine où il aurait beaucoup à faire ici sur le continent. Mais si en plus il est le chef de l’opposition exilé à Paris, ça c’est des incompatibilités de positionnement», martèle-t-elle.



IGFM