La plateforme Nay Leer apporte son soutien à Déthié FALL

Sanctionné par son parti Rewmi, pour avoir critiqué le régime de Macky Sall, le ci-devant vice-président du parti dirigé par Idrissa Seck continue d’avoir des soutiens de la société civile, mais également de partis politiques.



En conférence de presse hier, la plateforme Nay Leer a apporté son soutien au député membre du parti Rewmi. «Nous voilà réunis aujourd’hui pour apporter notre soutien à l’honorable député Dethié Fall du Rewmi, parce qu’il a posé un acte très rare chez les hommes politiques, notamment les députés. C’est pourquoi Nay Leer Sénégal lance un appel à tous les Sénégalais de soutenir le député Dethié Fall qui a défendu l’intérêt des Sénégalais au détriment de son parti», a soutenu la plateforme.





Selon Nay Leer, Dethié Fall est jeune et peut jouer un rôle important pour l’alternance générationnelle tant voulue par les Sénégalais. Il incarne, d’après eux, des valeurs et il en a le «courage».



Et puis, explique la plateforme, Dethié Fall a exprimé tout ce que les Sénégalais disent : la vision du président de la République s’arrête à Diamniadio.



SENEWEB