La poignante situation de 15 enfants, dont 4 ont été tués par la covid

Les adultes doivent assumer leurs responsabilités. Car, de tout petits des enfants meurent de plus en plus de la covid. Le Pr Ousmane Bâ a rapporté, lors du point du jour, la situation d’une quinzaine d’enfants, dont 4 ont été tués par la vocid.



«Force est de constater qu’il y a une augmentation très importante des cas graves au niveau pédiatrique, certainement due à l’agressivité de cette troisième vague due au virus mutant Delta. A ce jour, nous avons recensé à l’hôpital d’enfant « Albert Royer ». 15 cas hospitalisés pour des signes de gravité (…)



Parmi ces 15 cas, il y a eu 4 décès. L’un des deux décès est un patient évacué au niveau du CTE pour une pathologie grave. C’est un drépanocitaire. Il y a des comorbidités qui sont recensés. Le deuxième décès également est un drépanocitaire.



Les deux autres étaient des enfants qui n’avaient pas de comorbidités, mais qui avaient des pathologies très graves et qui sont de plus en plus jeunes. Nous avons une patiente de 8 mois, c’est-à-dire qu’elle a été contaminée par son environnement.



Il est important de mettre en place des stratégies au niveau des familles et de la communauté. La vaccination est l’une des principales armes qui va permettre d’endiguer cette épidémie. Au Sénégal jusqu’à ce jour on n’a pas de vaccin disponible pour les moins de 18 ans. donc pour les enfants il faut renforcer les mesures barrières.



Ces mesures barrières concernent non seulement les enfants mais aussi les familles, le personnel médical qui peut transmettre le virus à ces enfants. Si la population est bien vaccinée, il y a moins de contamination des enfants. »



