La réponse de Guy Marius Sagna aux avocats de Farba Ngom : "Nous devons enterrer les détournements"

Après la récente conférence de presse tenue par le collectif des avocats du député Farba Ngom, des tensions se sont intensifiées autour de l’enquête concernant les 125 milliards FCFA en jeu.



Me Boubacar Cissé, membre de l’équipe juridique de Ngom, a averti que si l’enquête venait à approfondir ses investigations, de nombreuses personnalités pourraient être mises en cause, laissant entrevoir plusieurs zones d’ombre au sein de ce dossier complexe.



Ces déclarations, perçues par certains comme une menace, ont suscité une vive réaction de Guy Marius Sagna, député de Pastef connu pour son combat contre la corruption.



" Ils n’ont qu’à tous tomber. Nous devons enterrer les détournements de deniers publics pour éviter que la majorité de notre peuple soit enterrée par une minorité", a-t-il répondu.



Cette déclaration fait écho à l’exigence croissante de transparence et de justice dans la gestion des fonds publics au Sénégal.



Alors que le parquet financier a récemment demandé la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom, le climat politique devient de plus en plus tendu, avec des accusations de corruption qui émergent en nombre croissant.